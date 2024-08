All'asta la Ford Escort Cosworth guidata da Jeremy Clarkson

Una delle tre Ford Escort Cosworth di pre-produzione, guidata per diverso tempo dal noto conduttore Jeremy Clarkson, andrà all'asta nel circuito di Silverstone nella giornata del 24 agosto ed è visibile sul sito iconicoauctioneers.com. Il prezzo stimato è compreso tra le 65.000 e le 75.000 sterline (circa 76.000-87.000 euro), ed oltre al fatto di essere una rarità, visto che è stata costruita a mano, ed è servita a realizzare le 2.500 vetture necessarie ad omologare il modello da competizione, che si distinse nei rally, presenta delle specifiche differenti dall'auto di serie.



Inoltre, il proprietario attuale ha effettuato una revisione completa di freni e sospensioni, ed ha cambiato il padiglione interno. L'estetica è perfettamente originale, e non presenta segni di restauro, mentre le caratteristiche del modello sono evidenti, a cominciare dalla grande ala posteriore.

E' innegabile che parte del fascino di questa vettura sia la lunga convivenza con Jeremy Clarkson iniziata con un periodo di 12 mesi, poi con la partecipazione della stessa ad un contest in Top Gear e, in seguito, al programma televisivo Clarkson's Car Years.



