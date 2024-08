Anche il potente sindacato dei lavoratori del settore auto (Uaw) plaude alla scelta di Tim Walz come running mate di Kamala Harris: "Tim Walz non si limita a parlare, ma agisce. Dal suo impegno per la classe operaia americana alla partecipazione al picchetto dell'Uaw l'anno scorso, sappiamo da che parte sta".



