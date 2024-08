Alfa Romeo: una SZ del 1991 va all'asta

Una rara Alfa Romeo SZ del 1991, precisamente la numero 993 di 1036 prodotte è in vendita all'asta su bringatrailer.com e, attualmente, l'offerta corrente è pari a 68.000 dollari, l'equivalente di poco più di 62.000 euro.

L'auto ha solamente 13.000 chilometri all'attivo e, nel 2024 è stata sottoposta a diversi interventi, tra cui spiccano la sostituzione della cinghia di distribuzione e dei supporti motore. Inoltre, è corredata di scarico Supersprint, mentre l'interno dal colore marrone chiaro, presenta il volante MOMO e la strumentazione Veglia Borletti, oltre allo stereo JVC con CD.

Il colore è rosso e non manca il tipico spoiler posteriore, mentre i cerchi sono da 16 pollici.

La storia del modello è molto affascinate, infatti la SZ era nata come Alfa Romeo ES 30, che sta per Experimental Sportscar 3.0 litres, una vettura-laboratorio sviluppata per dimostrare l'utilità e l'efficienza di sistemi di progettazione allora all'avanguardia (il CAD-CAM), e per rendere noti i vantaggi dell'aerodinamica attiva. La versione definitiva fu presentata in anteprima ad una conferenza stampa, in occasione del Salone di Ginevra del 1989.

Sotto la pelle di questa coupé troviamo il glorioso V6 "Busso", dal nome del progettista, preso in prestito dalla 75 3.0i Quadrifoglio Verde, dotato d'iniezione elettronica e catalizzatore a tre vie che è salito fino a 207 CV di potenza.

Completano la meccanica il cambio 5 marce posteriore in blocco con il differenziale e le sospensioni ed i freni derivati dalle 75 1.8 Turbo Evoluzione da competizione. Il telaio è in acciaio ed è coperto da una moderna carrozzeria in fibre composite. Con un peso di 1.280 kg l'affasciante SZ, realizzata con il contributo stilistico di Zagato, tocca i 245 km/h di velocità massima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA