Fino ad oggi, per chi ha avuto la possibilità di vederla dal vivo, è stato possibile apprezzare il design audace con richiami retrò e spunti futuristici della nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Una sportiva con uno stile unico che reinterpreta in modo scrupoloso e rispettoso gli stilemi della 33 Stradale del 1967.

Alfa Romeo 33 Stradale: il video con il sound del motore



Adesso però, tutti gli appassionati del marchio del biscione possono ascoltare anche il ruggito del suo motore V6 biturbo da oltre 620 CV, perché è stato diffuso sui canali social di Alfa Romeo, un video breve, ma significativo, in cui si ascolta il propulsore prendere vita nella fase di accensione, e poi prodursi in un sound coinvolgente in accelerazione. Durante i test dinamici, infatti, è stato possibile catturare il sound del motore e questo un contenuto social lo riproduce attraverso un parallelismo con le melodie eleganti, armoniche, e sofisticate della musica classica.

Un sound che rappresenta una colonna sonora di potenza e precisione, ed è il risultato di maestria meccanica e passione italiana. Intanto, questo modello particolarmente esclusivo, prodotto in soli 33 esemplari, e che ha debuttato il 30 agosto 2023, prosegue il tour internazionale prendendo parte alle più rilevanti manifestazioni automobilistiche internazionali.

Tra queste segnaliamo il concorso d'eleganza di Villa d'Este, nel quale si è aggiudicata l'ambito titolo "Design concept award", ed il più recente Goodwood Festival of Speed, che ha rappresentato il debutto della fuoriserie ad un evento pubblico fuori dai confini italiani.

