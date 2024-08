Vacanze in auto per metà torinesi, 3 su 5 pagano con la carta

L'80% dei torinesi farà almeno una vacanza nell'estate 2024; il 10% è indeciso, mentre un altro 10% sicuramente non viaggerà. Tra chi viaggerà, la meta preferita delle vacanze 2024 sarà l'Italia (50%); 3 su 10 andranno in Europa. Le vacanze 2024 saranno al mare per oltre un torinese che viaggerà su due, seguono le vacanze culturali; collina, campagna e lago sono terzi. L'automobile è il mezzo principale con cui i torinesi raggiungeranno la meta delle vacanze, scelta da più di 1 viaggiatore estivo su 2 (52%). Seguono l'aereo (33%) e il treno (8%). È quanto rileva una ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, sulle scelte degli italiani per le vacanze estive, dalla quale emerge inoltre che, in vacanza, 3 torinesi su 5 utilizzeranno prevalentemente metodi di pagamento digitali.

Anche per quello che riguarda il parcheggio, quasi 4 su 10 sceglieranno la carta, 1 su 10 i dispositivi di telepedaggio; il 37% si affiderà ai contanti. · Tra chi viaggerà, 4 torinesi su 10 hanno prenotato le vacanze su internet; il 16% ha contattato direttamente la struttura; il 7% ha usato un'agenzia di viaggi.



