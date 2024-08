Ford Mustang Mach-E GT: arriva il Performance Upgrade

Dal profilo Linkedin di Chet Dhruna, general manager, integrated services di Ford, ripreso dal sito media USA della casa dell'ovale blu, si apprende la possibilità, per i proprietari della Mustang Mach-E GT 2024, di poter personalizzare il veicolo mediante il Performance Upgrade.

Questo può essere scelto al momento dell'acquisto, ma è possibile sceglierlo una tantum ed abilitarlo anche tramite l'app FordPass, da qualsiasi luogo.

Nello specifico, il Performance Upgrade aiuta a fornire più coppia al veicolo, oltre 135 Nm per l'esattezza, consentendogli di scattare da 0 a 60 mph, ovvero da 0 a 96 km/h, in 3,3 secondi. Un tempo che, secondo, Chet Dhruna, è più rapido sia di quello della Tesla Model Y Performance, che della Porsche Macan 4 Electric. Inoltre, con il Performance Upgrade la Mach-E GT percorre il quarto di miglio, l'equivalente dello scatto da 0 a 400 metri, in 11,8 secondi, uscendo ad una velocità di oltre 183 km/h.



