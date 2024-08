MotoGp: Rins rinnova con la Yamaha fino al 2026

La Yamaha ha annunciato, in vista del Gran Premio di Gran Bretagna, il rinnovo di Alex Rins per le prossime due stagioni, fino alla fine del 2026. Ciò significa che la Casa di Iwata manterrà lo spagnolo e Fabio Quartararo nella sua squadra ufficiale, come coppia di piloti. A 28 anni, Rins è al suo ottavo anno nella classe regina, nella quale vanta sei vittorie e dove la sua migliore prestazione è stata il terzo posto nel 2020, quando faceva parte del team Suzuki, l'anno in cui Joan Mir, allora suo vicino di box, festeggiò il titolo.

Dopo un infortunio al piede e alla mano subito da Rins durante la gara del GP d'Olanda del 2024, il pilota numero 42 tornerà in azione nel weekend del GP di Gran Bretagna all'inizio della seconda metà della stagione 2024.



