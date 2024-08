Cupra Formentor, introdotte in gamma 3 nuove motorizzazioni

La gamma motori della nuova Cupra Formentor si aggiorna grazie all’introduzione a listino di tre nuove motorizzazioni. Il primo motore è il 1.5 TSI abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti che rappresenta il nuovo punto di accesso alla gamma di nuova Cupra Formentor. A seguire, viene introdotto il 1.5 e-Hybrid 204 CV DSG, arricchendo la gamma di motori ibridi plug-in di nuova generazione.

Rispetto alla versione VZ più potente da 272 cv già presente a listino, il nuovo motore vanta un setting di potenza del propulsore termico che, in questa variante da 204 cv, raggiunge i 150 cv. Novità assoluta della gamma di nuova Cupra Formentor è l’arrivo a listino della motorizzazione diesel 2.0 TDI 150 cv a trazione anteriore abbinato a un cambio DSG a 7 arapporti con l’obiettivo di soddisfare le richieste dei clienti che in questi anni si sono affacciati al mondo Cupra e in particolare a Formentor. I prezzi partono da 37.200 euro per la versione Formentor 1.5 TSI 150 cv fino ad arrivare ai 46.500 euro della nuova Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid 204 cv DSG.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA