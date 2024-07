Viaggi dalla Campania a Pescara per rubare auto, tre arresti

Tre persone sono state arrestate per associazione a delinquere finalizzata al furto di auto dai Carabinieri della Sezione Operativa del Nor di Pescara, in un'operazione condotta insieme a personale dei Comandi di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, in esecuzione di ordinanza del Gip del Tribunale di Pescara. Si tratta di tre residenti in Campania, responsabili di aver costituito un'associazione a delinquere volta alla commissione di furti di auto nella provincia di Pescara. Il modus operandi prevedeva mirati viaggi notturni per individuare e asportare autovetture su commissione utilizzandone una 'pulita' per eludere eventuali controlli.

I Carabinieri dal marzo scorso sono riusciti a documentare, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza dei Comuni di Pescara e di Montesilvano, i furti di 6 autovetture (3 Fiat Panda, 2 Fiat 500 e una Lancia Y) che venivano aperte utilizzando chiavi elettroniche contraffatte. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati rinchiusi in carceri della Campania. Al provvedimento cautelare, precisano i Carabinieri, farà seguito il necessario vaglio processuale.





