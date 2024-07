Rocca, 10,8 milioni per la sicurezza stradale nel basso Lazio

"10,8 milioni di euro per la messa in sicurezza della Strada regionale 630. Da anni si denunciava la necessità di interventi su quell'arteria pericolosa e teatro di tanti, troppi incidenti. I lavori coinvolgeranno anche la via dei Laghi e prevedono la messa in sicurezza e l'adeguamento normativo delle stesse. Ecco un'altra azione concreta in favore di un intero territorio, quello del basso Lazio, che attendeva da anni risposte: grazie alla sinergia istituzionale e a una visione chiara di quello che c'è da fare, oggi finalmente sono arrivate". Lo ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA