F1: Oliver Oakes nuovo team principal dell'Alpine

L'ex pilota britannico Oliver Oakes è il nuovo team principal dell'Alpine: lo ha annunciato oggi la scuderia francese di Formula 1. Oakes sostituisce Bruno Famin. Attualmente alla guida del team Hitech GP che gareggia nelle categorie minori F2 e F3, Oakes, 36 anni, assumerà l'incarico alla fine di agosto, "dopo la pausa estiva", ha dichiarato il team in un comunicato. L'inglese, che diventerà il secondo più giovane caposquadra nella storia della F1, si è detto "estremamente grato" di essere stato nominato alla guida dell'Alpine e si è detto "convinto di poter fare molto fino alla fine della stagione e oltre".

Il primo compito del nuovo tecnico sarà quello di riportare la squadra in carreggiata in termini di prestazioni: solo ottava (su 10) nella classifica costruttori, Alpine ha faticato a tornare in alto dopo il 2022, quando si è classificata quarta in campionato proprio alla fine della stagione. Questa nomina arriva a pochi giorni dall'annuncio della partenza di Bruno Famin, alla guida della scuderia di F1 dall'estate 2023. BWT Alpine F1 Team ha il piacere di annunciare la nomina di Oliver Oakes come Team Principal. Oliver assumerà l’incarico dopo la pausa estiva e riporterà direttamente a Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. "E' un vero piacere dare il benvenuto a Oli e vederlo diventare uno dei più giovani team principal nella storia di questo sport. Questo team - ha dichiarato Luca De Meo, Ceo di Renault - si sta formando per i successi futuri, come testimonia la nomina di Oli in questa posizione. Non vediamo l’ora di cogliere il suo entusiasmo, energia e passione per le gare per trasmettere questo spirito a tutta la squadra". Da parte sua Flavio Briatore ha affermato: "sono contento che siamo riusciti a includere Oli Oakes nel nostro progetto di F1. Oli ha un enorme talento e vanta un solido track record a livello di leadership e successi nel motorsport. La sua nomina in questa posizione è un ottimo esempio della nostra forza e fiducia nel team e nei giovani talenti. Sono felice di lavorare a stretto contatto con lui per perseguire l’obiettivo comune di salire in classifica e vincere le gare".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA