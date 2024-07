Citroën Dyane è una storia anche italiana

Quella di Citroën Dyane è una storia che lega il modello anche allo stile italiano. La parte interna dell'auto era infatti firmata da Henri Dargent, già collaboratore di Flaminio Bertoni, scomparso all'inizio del 1964. In Italia la Dyane era sta presentata come 'l'auto in jeans' e il favore del pubblico è stato una costante fino all'ultimo esemplare venduto proprio nel belpaese a sedici anni dal lancio.

Il travolgente successo riscosso dalla Citroën 2CV a partire dal lancio nel 1948 aveva convinto molti costruttori a lanciarsi nel settore delle vetture che oggi chiameremmo 'low cost'. Fu in quel momento che Pierre Bercot, allora direttore generale (e presidente) di Automobiles Citroën, chiese ai suoi progettisti una versione rinnovata della 2CV per far fronte alla nuova concorrenza.

Il progetto denominato AY prese il via nel 1964 come evoluzione fatta tramite una scelta tra il materiale disponibile nella gamma dei modelli A (2CV e AMI6) e una carrozzeria completamente nuova. Chassis a piattaforma, scocca imbullonata, portiere, portellone, parafanghi e cofano amovibili.

Il centro stile Citroën, da poco passato sotto la direzione di Robert Opron che succedeva a Flaminio Bertoni, era impegnato con vari progetti: il restyling della DS con il nuovo frontale, l'ultimo lavoro di Bertoni, e un nuovo modello medio (progetto F) che avrebbe dovuto inserirsi nella gamma Citroën tra l'AMI6 e le versioni base della DS.

La direzione della marca scelse quindi di affidare il compito di disegnare la carrozzeria della 'nuova 2CV' a Louis Bionier, direttore dello stile della Panhard, società da poco entrata nel gruppo industriale Citroën. Bionier propose delle linee tese, più squadrate di quelle della 2CV.

Il parabrezza è più grande, così come i vetri laterali ed il lunotto posteriore. Le portiere sono dotate di guarnizioni realmente efficaci e (rispetto alla 2CV) la Dyane è una vettura silenziosa e priva di spifferi. Per lo stile interno, plancia e pannelli, l'incarico fu affidato a Henri Dargent, già collaboratore di Flaminio Bertoni, che pensò ad un avveniristico cruscotto in plastica poggiato su una mensola in metallo simile a quella di 2CV e AMI6.

Sulle versioni Confort, un volante Quillery a due razze in plastica intonata a quella della plancia (nera all'inizio, blu subito dopo) completa l'armonia interna della nuova Dyane. Nel 1968 Citroën prese atto delle richieste del pubblico e dotò la Dyane di due nuovi motori: a gennaio debutta la D6, in Italia 'Dyanissima' dotata motore più grande che spinge la D6 a 110km/h.

Il 18 marzo 1968 arrivò anche un nuovo motore per la versione più piccola: un 435cc sostituisce il precedente 425. La potenza passa a 26 cavalli SAE. Le Dyane dotate di questo nuovo motore si distinguevano per un monogramma 'Dyane' a lettere dorate sul portellone posteriore.

Nel 1970 arrivarono due importanti novità, ovvero la carrozzeria venne dotata di un terzo vetro laterale e la Dyane6 ricevette un nuovo motore, sempre di 602cc ma più moderno nella sua architettura generale. La potenza passò a 35 cavalli e la nuova Dyane6 poteva raggiungere i 120km/h.

In Italia, Dyane si posizionò come un best seller, grazie anche a una comunicazione innovativa contraddistinta dallo slogan 'l'auto in Jeans'. L'ultima Dyane prodotta ha il telaio numero 84CB5394, è stata realizzata nel 1983 e venduta l'anno successivo proprio in Italia.



