Un kit Novitec dedicato alla Ferrari Roma Spider

Nel catalogo di personalizzazioni firmate Novitec entra anche la Ferrari Roma Spider. La soluzione di tuning dedicata alla supercar italiana è un misto di stile e design, grazie ai particolari in fibra di carbonio a vista previsti, assetto ed anche elaborazione del motore V8 3.9 litri twin turbo.



Proprio sul fronte del motore, la soluzione prevista del preparatore prevede tre diversi stadi di evoluzione che permettono di raggiungere una potenza fino a 84 cavalli in più rispetto all'originale, per complessivi 704 cavalli e 882 Nm. Il tutto si traduce anche nell'incremento di prestazioni e della velocità massima che passa a 325 km/h, con uno zero-cento che fissa il cronometro a 3,2 secondi.

I cambiamenti si basato sull'istallazione di una centralina di gestione del motore aggiuntiva che modifica i parametri di funzionamento dell'otto cilindri di Maranello. Non manca nemmeno una linea di scarico con catalizzatori sportivi a 100 celle e raccordi specifici tra collettori di scarico e silenziatori.

Alla nuova 'pelle' firmata Novitec per la Roma Spider contribuiscono anche le molle per le sospensioni standard che abbassano l'altezza da terra di 35 millimetri. Ampia anche la scelta di cerchi in lega, forgiati e dimensioni fino ai 22 pollici.

Per quanto riguarda l'estetica ma anche l'aerodinamica, sono previste numerose parti in fibra di carbonio a vista, dalla calandra al diffusore, passando per le lame sottoporta, le applicazioni intorno alle prese d'aria, lo spoiler e lo splitter. All'interno, l'Alcantara su richiesta del cliente può completare il tuning.



