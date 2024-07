Meloni, accordi di cornice con la Cina sull'auto elettrica

"Noi ci siamo limitati a definire accordi di cornice, poi non sta a noi entrare nel merito delle singole intese che si possono sviluppare, dei singoli investimenti. Il tema della mobilità elettrica è all'interno del nostro memorandum di collaborazione industriale, che è una delle intese più importanti che abbiamo sottoscritto". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto con la stampa italiana a Pechino, sottolineando che si tratta di "risultati concreti". Ora "saranno i tavoli tecnici e i ministri competenti a lavorare nello specifico sulla realizzazione di questa intesa". Meloni ha ricordato le intese "molto importanti che vanno dalla cooperazione industriale alla tutela delle indicazioni geografiche, la sicurezza alimentare, le materie ambientali, l'istruzione", spiegando che l'Italia punta a "rafforzare la nostra cooperazione ma farlo in un'ottica di riequilibrio, riequilibrio della bilancia commerciale. C'è un importante disavanzo per l'Italia che è andato crescendo negli anni, e in tema di investimenti esteri diretti. Oggi gli investimenti italiani in Cina sono circa tre volte tanto quelli cinesi in Italia. Noi vogliamo lavorare per rimuovere gli ostacoli relativi alla possibilità dei nostri prodotti di accedere al mercato cinese e garantire parità di trattamento per le nostre imprese. C'è da questo punto di vista chiaramente ampia convergenza e disponibilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA