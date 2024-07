Ingegneri Nissan al traguardo del Baja Aragon Rally

Missione compiuta, per il team selezionato di ingegneri del Nissan Technical Centre di Barcellona che ha partecipato e portato a termine il Baja Aragon Rally con un X-Trail e-4ORCE modificato, alimentato dal sistema e-Power di Nissan.

L'X-Trail ha concluso con successo il rally, dopo due giorni impegnativi durante i quali ha percorso più di 500 chilometri su un terreno difficile e impervio. Il veicolo è stato modificato e preparato da un team di sette ingegneri della funzione powertrain del Nissan Technical Centre Europe - Spain.

L'X-Trail è stato iscritto nella categoria 'Open', in vista di una possibile partecipazione all'evento l'anno prossimo nella categoria 'Stock', per veicoli basati su produzioni di serie, compresi gli ibridi. "Siamo felici e orgogliosi - ha commentato Miquel Sasot, manager powertrain group - di aver raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati con la partecipazione al Rally Baja Aragon, ovvero quello di arrivare semplicemente al traguardo".

L'esclusivo gruppo propulsore dell'X-Trail, denominato e-Power, non è stato modificato rispetto alla versione di serie.

Le uniche modifiche apportate per l'evento Baja consistono nell'aggiornamento della capacità di raffreddamento, nell'installazione di sospensioni potenziate, nell'installazione di una gabbia di sicurezza, di un serbatoio di carburante da competizione, di interni spogliati e nell'installazione dei dispositivi di sicurezza obbligatori.

Il progetto di modificare l'X-Trail per partecipare al Baja Aragon Rally è iniziato nel febbraio 2023, dopo che un piccolo gruppo di ingegneri del centro tecnico Nissan ha studiato l'X-Trail e la sua catena cinematica. Hanno concluso che, senza modifiche significative al gruppo propulsore, aveva il potenziale per competere in una gara di rally.



