Alfa Revival Cup Round 3, a Magione il trionfo di Bertinelli

All'Autodromo Nazionale dell'Umbria "Mario Umberto Borzacchini" il terzo appuntamento di Alfa Revival Cup 2024 con in pista le Alfa Romeo da turismo e gran turismo: GTAm, Giulia Super, Giulia Sprint GTA, GT Veloce 2000, fino all'Alfetta GTV 2000.

La competizione ha preso il via con le prove libere di sabato mattina, che hanno subito messo in evidenza le qualità di auto e piloti. La sessione di qualifiche di 30 minuti del tardo pomeriggio ha acceso poi l'entusiasmo. Il semaforo verde alle ore 12 di domenica ha dato il via alla competizione che è stata accesa durante tutti i 60 minuti, tra staccate, sorpassi e colpi di scena: dopo una gara concitata, le due GTAm hanno tagliato il traguardo con una volata da fotofinish e il trionfo di Davide Bertinelli, seguito da Emilio Petrone.

Terzo posto per Bernhard Laber e Lukas Stojetz dell'OKP Alfa Delta Racing Team. Ottima prestazione di Christian Ondrak e Massimo Bortolami con la Giulia Sprint GTA dell'OKP Alfa Delta Racing Team, che chiudono al quarto posto nella classifica assoluta e conquistano la vittoria nella classe I GR.5 1600.

Gara di esordio in Alfa Revival Cup per un pilota della scuderia Capannone Garage: Umberto Caucci, che ha affiancato Marco Milla e la sua Giulia Super. Prima apparizione nella stagione 2024 per Fabrizio Zamuner insieme allo svizzero Peter Bachofen dell'OKP Alfa Delta Racing Team.

Il weekend all'autodromo dell'Umbria si è concluso in un clima di festa con le premiazioni sul podio. Il prossimo appuntamento sarà a Vallelunga: il Round 4 andrà in scena dal 13 al 15 settembre 2024.



