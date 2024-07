Accordo Aics-Aci su sicurezza stradale nei paesi in via sviluppo

E' stata siglata alla Farnesina una convenzione tra l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo(Aics) e l'Automobil club(Aci). La convenzione promuove iniziative congiunte in materia di sicurezza stradale, mobilità sostenibile e sostenibilità ambientale nei paesi in via di sviluppo, prioritari per la Cooperazione. Alla cerimonia della firma ha preso parte il vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, il direttore dell'Aics, Marco Riccardo Rusconi e il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani.



