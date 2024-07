Salvini, più lavori sulle autostrade controllando i pedaggi

"Noi vogliamo fare più lavori pubblici sulle autostrade italiane, ovunque, controllando l'aumento dei pedaggi. Ci sono concessionarie autostradali che guadagnano, giustamente essendo imprese private, miliardi di euro, il mio intento è che almeno una parte di questi pedaggi finiscano per fare quelle opere pubbliche che tanti camionisti, automobilisti e motociclisti italiani aspettano da tanto tempo.

Nessuno ci perde niente ma vogliamo offrire più servizi ai cittadini così". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, interpellato in merito alle accuse di centralismo e statalismo rivolte da qualcuno alla riforma dei pedaggi autostradali contenuta nel ddl Concorrenza. "NO, assolutamente", ha detto Salvini.



