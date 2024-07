Il Cdm delibera il ricorso contro l'Austria sul Brennero

"Il Cdm ha approvato una delibera, su indicazione del ministro Matteo Salvini, che dà mandato all'avvocatura per depositare il ricorso contro i divieti unilaterali di Vienna al Brennero". Lo fa sapere il Mit, riferendo che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha espresso "grande soddisfazione" per una iniziativa finalizzata "a chiudere con l'arroganza austriaca e ridare certezza del diritto agli autotrasportatori europei".

"Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato la proposizione del ricorso nei confronti della Repubblica federale d'Austria, dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, relativamente ai divieti di circolazione imposti dal Land del Tirolo, attivato nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023", si legge nel comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione.

"Il 14 febbraio 2024 l'Italia ha presentato alla Commissione europea una richiesta per aprire la procedura ai sensi dell'articolo 259 del TFUE (denuncia interstatale) nei confronti dell'Austria - riepiloga la nota -. La Commissione, il 14 maggio 2024, ha emesso il previsto parere, affermando che la Repubblica federale d'Austria ha violato gli obblighi derivanti dagli articoli 34 e 35 del TFUE in materia di divieti delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri. Sono rimesse all'Avvocatura generale dello Stato le valutazioni in merito alle modalità e alle tempistiche ritenute più idonee alla miglior tutela delle ragioni dello Stato italiano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA