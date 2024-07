Critiche da periti e carrozzieri sulla scatola nera auto

La norma del Ddl concorrenza in tema di portabilità dell'Rc auto suscita le perplessità delle autocarrozzerie italiane e dei periti assicurativi.

"Una occasione persa per bloccare le pratiche scorrette delle imprese assicuratrici che restringono la concorrenza e danneggiano gli assicurati attraverso clausole vessatorie e illegittime. - afferma Federcarrozzieri - L'interesse delle imprese assicurative è da tempo volto a superare il sistema del bonus malus a favore di non definiti sistemi di pricing basati sullo stile di guida degli automobilisti, e per questo l'utilizzo delle scatole nere presenta enormi criticità.

Consentire la determinazione dei premi sulla base di tale fumoso parametro lascia campo libero a condotte discriminatorie che potrebbero condurre a legittimare incrementi tariffari che non si verificherebbero col sistema bonus-malus", spiega il presidente Davide Galli.

"In tema di Rc Auto lo strumento della scatola nera rappresenta un sistema obsoleto che il mercato assicurativo dovrebbe superare", è invece la posizione dei periti di Aiped (Associazione Italiana Periti ed Estimatori danni). "Nel tempo lo strumento della scatola nera ha dimostrato i propri limiti.

Basti pensare che in tema di geolocalizzazione dei veicoli la carenza di segnale o l'intasamento delle celle di riferimento possono alterare il segnale comportando incertezze nella stima delle distanze e/o deli angoli. Vi sono poi numerosi vuoti normativi circa l'attuale utilizzo della scatola nera.

L'introduzione del dispositivo "dash cam", come già avvenuto in altri Paesi, garantirebbe un processo di efficienza e di controllo maggiore che porterebbe benefici anche in termini economici sotto forma di riduzione dei prezzi delle polizze rc auto, e ad un maggior contrasto del fenomeno delle frodi assicurative", conclude il presidente Aiped, Luigi Mercurio.





