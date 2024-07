Unrae, a maggio cresce ancora il mercato dell'usato (+4,4%)

Il mese di maggio conferma la crescita per il mercato delle auto usate, secondo i dati dell'Unrae in attesa di consolidamento): +4,4% nel mese a 462.030 trasferimenti di proprietà rispetto ai 442.640 del 2023, un livello inferiore del 3,1% rispetto al 2019. I trasferimenti netti aumentano del 3,4% e le minivolture del 5,7%. Nei primi 5 mesi la crescita si attesta a +9,6% con 2.298.830 passaggi complessivi rispetto ai 2.096.907 di gennaio-maggio 2023. Il diesel ricopre sempre la prima posizione fra le motorizzazioni preferite nel mercato dell'usato, ma perde 2,8 punti con il 45,4% di quota (al 45,5% nei 5 mesi); al secondo posto il motore a benzina al 38,2% (-0,3% e al 38,8% nel cumulato). Le ibride occupano la terza posizione con il 7,7% (7,1% nel cumulato), segue il Gpl (al 4,9% nel mese e nei 5 mesi). Il metano si posiziona al 2,2% in maggio e in gennaio-maggio, mentre i trasferimenti netti di auto Bev e plug-in pesano rispettivamente lo 0,7% e l'1% del totale (0,7% e 0,9% nel cumulato). in leggero recupero gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti e in maggio rappresentano il 55,6% di tutti i passaggi di proprietà (56,3% nel cumulato). Cedono leggermente quelli da operatore a cliente finale, al 39,8% nel mese (39,4% in gennaio-maggio).



