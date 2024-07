Tavares, Autobianchi-Innocenti ai cinesi? Non si è concretizzato

"Posso confermare che quell'ipotesi non si è concretizzata. E se un giorno dovesse concretizzarsi, decideremo tutto ciò che dobbiamo decidere. Se dovesse succedere, ci sono termini specifici che possono essere applicati a un atto di quel genere". Così l'amministratore Carlos Tavares ha risposto ai giornalisti sulla possibilità che due brand storici, Autobianchi e Innocenti, tuttora di proprietà di Stellantis ma 'congelati' da metà degli anni Novanta, possano essere rilevati dal governo e ceduti ai cinesi. "Siamo concentrati sull'esecuzione in Italia del piano. Come ho detto al suo 125esimo anniversario la Fiat ha attraversato diversi momenti politici e due guerre mondiali. E' sempre uscita rafforzata da quei momenti difficili. E oggi siamo qui per scrivere un'altra pagina, un altro capitolo di quella storia con umiltà, con attenzione e con buone intenzioni per i nostri consumatori italiani", ha detto Tavares.



