In Messico dubbi sulle scuse per frenare l'arrivo di Tesla

Dopo l'annuncio di Elon Musk sul rinvio dell'investimento di Tesla in Messico per la costruzione di una giga factory nello Stato di Nuevo León, la presidente eletta Claudia Sheinbaum ha affermato di considerare molto difficile per gli Stati Uniti imporre tariffe sulle importazioni dal Messico nel settore automobilistico. "Si tratterebbe di un aumento del costo dei veicoli per il Paese vicino", ha spiegato l'ex sindaca di Città del Messico. In conferenza stampa, Sheinbaum ha dichiarato: "Dobbiamo analizzare la questione Tesla in Messico, perché in realtà, da quando è stato dato l'annuncio fino ad oggi, non ci sono stati molti progressi. Bisogna sapere quali sono realmente le ragioni: le elezioni e ciò che Trump ha menzionato nella sua campagna per la presidenza o, forse, altre circostanze particolari di Tesla".





