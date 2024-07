Bmw: una M5 one-off all'asta nel Monterey Car Week

In base a quanto riportato da motorauthority.com, BMW metterà all'asta un esemplare unico della nuova M5 in occasione del Monterey Car Week.,che si terrà il mese prossimo dal 9 al 18 agosto; lo scopo di questa operazione è decisamente nobile: raccogliere fondi per beneficenza. La vendita del modello unico sarà affidata alla casa d'aste Gooding & Company e si terrà il 16 agosto.

Motorauthority.com riporta che Bmw donerà tutti i proventi superiori al prezzo consigliato della vettura alla fondazione ufficiale del Pebble Beach Concours. Tornando all'auto in questione, la one-off sarebbe stata denominata BMW M5 Pebble Beach Concours d'Elegance #1/1, in onore del concorso d'eleganza presente all'interno dell'evento. La vettura si contraddistingue per la verniciatura Individual Frozen Orange, per i cerchi ed i dettagli interni dedicati al concorso d'eleganza di Pebble Beach. A livello di powertrain è spinta dal V8 biturbo da 4,4 litri abbinato a un motore elettrico integrato nella trasmissione, ed eroga una potenza massima di 717 CV.



