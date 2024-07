Salvini, in corso sperimentazione su pedaggio automatico TargaGo

"Il Mit ha accolto favorevolmente l'iniziativa di sperimentare questo nuovo sistema automatico di esazione del pedaggio per i possibili vantaggi che l'utenza potrebbe ricavarne, sia in termini di velocizzazione dei transiti che in termini di riduzione delle emissioni inquinanti". Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un question time alla Camera, parlando del sistema 'TargaGo' sperimentato sulla tangenziale di Napoli. "Il sistema funziona con l'identificazione della targa nel rispetto della privacy del cliente al passaggio della vettura nelle corsie gialle del casello. Non è richiesta la fermata per il pagamento", ha spiegato Salvini aggiungendo che l'autorizzazione ministeriale è "circoscritta" all'attività sperimentale. "Si tratta di una sperimentazione di cui dobbiamo valutare le certificazioni e dobbiamo testare l'efficacia e la sostenibilità. Solo all'esito della sperimentazione - ha concluso - potremmo valutare se il nuovo sistema di esazione, che rimane complementare a quelli già esistenti, potrà essere integrato al regime del servizio autostradale oppure no".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA