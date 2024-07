Honda Civic: negli USA ha il turbo e il cambio manuale

La Honda Civic è una vettura protagonista nel mercato americano, e la versione Si 2025 presenta diversi cambiamenti estetici che ne sottolineano l'immagine sportiva a cominciare dal paraurti anteriore più aggressivo, fino ad arrivare ai fari posteriori rivisti, passando per la nuova griglia esagonale ed i cerchi in lega da 18 pollici specifici in nero opaco. Rispetto alla Civic che ha debuttato sul nostro mercato, la configurazione è quella a 3 volumi, e presenta uno spoiler posteriore in nero lucido che aggiunge deportanza e rende il design più accattivante. L'abitacolo vanta una plancia speculare a quella del modello destinato al Vecchio Continente, con l'aria sportiva enfatizzata dagli accenti rossi disseminati all'interno della vettura. Non mancano il sistema Google integrato, per quanto riguarda l'infotainment, e la compatibilità in wireless con Apple CarPlay ed Android Auto. Ma quello che risalta è la presenza della leva per azionare il cambio manuale. Infatti, nel 2024 il brand giapponese è al numero 1 negli USA per quanto riguarda le vendite di cambi manuali e la Civic Si 2025 sovralimentata è disponibile esclusivamente con la trasmissione manuale a 6 marce.



Sotto il cofano troviamo un motore turbo VTEC da 1,5 litri da 200 cavalli che sfrutta il differenziale autobloccante per scaricare la potenza sull'asse anteriore. Inoltre, la Civic Si è dotata di serie di freni più grandi rispetto alla sedan standard, e di pneumatici quattro stagioni 235/40R18, mentre le coperture estive sono opzionali.

Il prezzo parte da 29.950 dollari che, al cambio, sono circa 27.660 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA