F1: Renault verso stop produzione motori per Alpine dal 2026

Il produttore automobilistico francese Renault dovrebbe smettere di produrre motori per il suo team di Formula 1 Alpine a partire dal 2026. La Renault, che progetta i propri motori nello stabilimento di Viry-Chatillon (Essonne), alla periferia di Parigi, ha informato i rappresentanti del personale del suo obiettivo di trasformare la produzione di questa fabbrica, senza però che ciò metta in pericolo i posti di lavoro. "Si è tenuto una riunione straordinario per presentare un progetto di trasformazione del sito di Viry senza tagli di posti di lavoro. Questa proposta prevede di utilizzare le risorse della parte motoristica F1 per progetti specifici come lo sviluppo di motori a idrogeno o elettrici ad alta potenza che il marchio deve sviluppare", ha spiegato all'Afp una fonte di Alpine. "Non c'è ancora una decisione presa perché questa potrà avvenire solo al termine dell'iter legale. Si tratterebbe di un progetto aziendale globale, è una decisione di Alpine, che ha già annunciato di voler lanciare sette nuovi modelli di auto entro 2030. L'idea è riorientare le risorse e fare di Viry un centro di eccellenza e di alta tecnologia", ha aggiunto la fonte.



