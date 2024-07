Apriva le auto con un jammer per rubare, arrestato dalla Polizia

Apriva le auto con un "jammer", un disturbatore di frequenza che apre le portiere della auto. E' strato arrestato ieri pomeriggio per furto aggravato dagli agenti della Squadra Mobile nei pressi di viale Tunisia in centro a Milano. E' un cubano di 33 anni individuato in corso Buenos Aires dagli agenti mentre erano in servizio per il contrasto ai reati predatori in una delle principoli vie dello shopping, mentre osservava l'interno dei veicoli e si avvicinava rapidamente alle auto in procinto di fermarsi.

L'uomo, in viale Tunisia, dopo aver individuato un furgone che stava parcheggiando, ha iniziato a correre in direzione del mezzo L'autista ha scaricato la merce e chiuso il furgone con il telecomando. L'uomo, con il "jammer" è riuscito a tenere aperte le portiere e ha rubato un portafoglio.

I poliziotti hanno assistito alla scena e lo hanno fermato. E' stato trovato in possesso del portafoglio, di un paio di forbici e del disturbatore di frequenza ancora in funzione che aveva usato per riuscire a tenere aperte le portiere.



