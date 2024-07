Peugeot: Malthe Jakobsen correrà come titolare nel Wec

Il pilota di riserva del Team Peugeot TotalEnergies in questa stagione, il 20enne danese Malthe Jakobsen, guiderà una Peugeot 9X8 nel FIA World Endurance Championship 2025. Già vincitore della European Le Mans Series (LMP3) nel 2022, e della Asian Le Mans Series (LMP2) 2023/2024, Malthe Jakobsen sarà al volante della Peugeot 9X8 nel FIA World Endurance Championship 2025. Il pilota di riserva della squadra del leone ha scalato le classifiche delle gare endurance guadagnandosi il posto di driver titolare nella classe Hypercar Lo stesso si è già cimentato con la 9X8 nel corso dei rookie test del Bahrain sia nel 2022 che nel 2023, ed ha completato diverse sessioni al simulatore e in pista. Così, nel 2025, a soli 20 anni, Malthe Jakobsen sarà pilota titolare nel Team Peugeot TotalEnergies con la 9X8 per le otto gare del FIA World Endurance Championship, e potrà gareggiare anche nella 24 Ore di Le Mans.

"Sono lieto di unirmi al Team Peugeot TotalEnergies come pilota ufficiale nel FIA World Endurance Championship della prossima stagione - ha dichiarato Malthe Jakobsen - sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questo team negli ultimi due anni, prima come pilota junior e poi quest'anno come pilota di riserva. Grazie a tutto il team per avermi dato questa grande opportunità".



