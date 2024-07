Formula E: a Londra Wehrlein diventa campione

Il campionato di Formula E si è chiuso con l'ultimo round di Londra, quello che ha visto Pascal Wehrlein, del team TAG Heuer Porsche, aggiudicarsi il mondiale Piloti a seguito di un appuntamento in cui tra i primi 3 in classifica c'erano solamente 7 punti di differenza. Il pilota Porsche è riuscito ad avere la meglio sulla concorrenza Jaguar TCS Racing, che era in lotta con Mitch Evans e Nick Cassidy. Al termine della gara è stato Rowland, con i colori Nissan, a trionfare sotto la bandiera a scacchi, con Wehrlein al secondo posto che si è assicurato il suo primo campionato mondiale piloti in Formula E con un margine di sette punti su Evans, giunto terzo in corsa, e secondo, ancora una volta, nel campionato piloti. La squadra Jaguar ha comunque festeggiato il suo primo titolo motoristico di alto livello dal 1991, conquistando il campionato del mondo a squadre, mentre TAG Heuer Porsche si è assicurata anche il primo trofeo costruttori, superando Jaguar per soli sette punti.

"Sono molto contento per me stesso, ma ancora di più per la squadra - ha dichiarato Pascal Wehrlein - una bella sensazione.

Non so cosa dire, sicuramente non me lo aspettavo".

"Voglio essere felice per la squadra per aver vinto il campionato squadre - ha spiegato Mitch Evans - ma sento che questo fine settimana non siamo stati all'altezza della situazione".

