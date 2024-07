Autostrade, da oggi esenzione pedaggi Vittorio V-Fadalto su A27

A partire dalla mezzanotte di oggi verrà attivata l'esenzione totale del pedaggio esclusivamente per gli utenti che percorrono la A27 in ingresso nella stazione di Vittorio Veneto Nord e in uscita nella stazione di Fadalto (Belluno) e viceversa. Lo comunica Autostrade per l'Italia. La misura, condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e oggetto di convenzione con Anas, è stata decisa in seguito all'interdizione della viabilità sulla statale 51 "di Alemagna" a causa dell'esecuzione dei lavori di ripristino da parte di Anas dopo l'evento franoso dello scorso 12 luglio.

L'esenzione è valida per tutte le classi di veicoli e resterà in vigore fino alla riapertura del tratto della statale 51 "di Alemagna".



