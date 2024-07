Borrelli, in un video giovane sdraiato su cofano auto in corsa

"Ancora giovani che mettono a rischio la loro vita per essere sbalorditivi sui social". E' quanto emerge da un video, inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, ambientato a Torre Annunziata (Napoli). A rendere nota la vicenda è lo stesso deputato spiegando che dalle immagini si vede un ragazzo sdraiato sul cofano di una vettura che sfreccia "per le strade cittadine e l'amico alla guida che ride, filma e pubblica il tutto".

"Grave irresponsabilità che può costare cara, è incomprensibile il divertimento dei protagonisti che appaiono entusiasti per questa azione scellerata", dice Borrelli secondo il quale i giovani "vivono un rapporto tossico con i social e sembrano limitarsi a vivere una realtà parallela, virtuale fatta di paradossi e gesti eclatanti. Bisogna mettere subito fine alle challenge della morte".



