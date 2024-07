Auto Union Type 52, progetto del 1933, costruzione nel 2023

La Auto Union Schnellsportwagen, una vettura classe 1933 dal design impressionante e dalle prestazioni altrettanto fuori dalla norma, che è stata presentata da Audi Tradition ha presentato al Goodwood Festival of Speed, vanta una delle storie più inconsuete e affascinanti del dopoguerra, essendo stata concepita appunto negli Anni '30 ma costruita solo tra il 2023 e il 2024.

Tutto comincia nel 1932 quando dalla fusione di Audi, DKW, Horch e Wanderer, nasce Auto Union AG. L'azienda fu coinvolta fin dall'inizio nelle corse automobilistiche e il suo nuovo logo, i Quattro Anelli, divenne presto noto sulle piste di tutto il mondo.

Nello stesso anno furono pubblicate le regole per la nuova categoria da 750 kg che fu utilizzata nei Gran Premi disputati tra il 1934 e il 1936. E su questa base nel 1933 Auto Union AG incaricò l'ufficio di progettazione di Ferdinand Porsche a Stoccarda di sviluppare una vettura da corsa per questa categoria.

I lavori sull'Auto Union Type A (internamente chiamata Type 22 da Porsche) iniziarono nel marzo del 1933. Solo un anno dopo, Hans Stuck stabilì un record mondiale guidando il veicolo sul circuito Avus di Berlino anticipando il suo potenziale.

Auto Union fu tra l'altro il primo produttore a posizionare il motore dietro al pilota che negli anni è diventata la norma nella Formula 1. Negli anni successivi le vetture da corsa dei Quatto Anelli stabilirono diversi record mondiali, vincendo numerose gare in montagna, tre campionati tedeschi e il campionato europeo nel 1936 con l'avanzata Auto Union Type C.

Pochi sanno però che mentre venivano sviluppate le auto da corsa del Gran Premio, Auto Union AG e l'ufficio design di Ferdinand Porsche progettarono anche una variante della Type 52 concepita come berlina sportiva omologata anche per la strada che venne definita Schnellsportwagen (auto sportiva ad alte prestazioni).

La Type 52, come divenne noto il progetto, era destinata ai clienti per partecipare a gare stradali di lunga distanza, come la Mille Miglia o nelle gare di durata di Spa-Francorchamps o Le Mans. Già alla fine del 1933 l'ufficio stile Porsche realizzò i primi schizzi della vettura, che presero una forma più concreta nel 1934. I responsabili del progetto decisero di costruire un'auto di prova; ma per quanto ne sappiamo oggi, non si è mai materializzato. Il progetto venne abbandonato nel 1935 e se ne perse traccia negli archivi di Audi e Porsche.

Oggi, tecnici e ingegneri Audi Tradition hanno utilizzato la trasmissione Auto Union Type 22 e il potente motore a 16 cilindri con potenza normale ridotta in modo da poter funzionare con benzina normale. Nel modello d'origine che aveva una cilindrata di 4,4 litri, il motore erogava circa 200 Cv a 3.650 giri una coppia massima di 436 Nm.

