Il prezzo della benzina è salito in media del 2% in Brasile

Il prezzo medio della benzina è aumentato in media del 2% nelle stazioni di servizio del Brasile, in base a un rapporto dell'Agenzia nazionale del petrolio, secondo cui il rialzo dovrebbe avere un impatto diretto anche sull'inflazione. Dalla scorsa settimana, il prezzo del carburante è passato da 5,85 a 5,97 reais al litro nei 26 Stati dell'Unione e nel Distretto Federale di Brasilia.

Il valore più alto (7,99 reais) e quello più basso (5,38 reais) sono stati trovati entrambi in benzinai di Rio de Janeiro. La cattiva notizia per il portafoglio dei consumatori arriva dopo che la compagnia petrolifera Petrobras ha annunciato l'8 luglio un incremento del 7,11% dei prezzi per i distributori. Si tratta del primo aumento da quando l'ingegnere Magda Chambriard ha assunto il comando dell'azienda statale a maggio, su indicazione del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



