F1: Leclerc, arrivo Hamilton in Ferrari? 'Opportunità incredibile'

"Per me sarà un'opportunità incredibile. Potrò imparare dal pilota più vincente di sempre e potrò mettermi alla prova contro Lewis, che è un punto di riferimento per tutti". In una intervista alla Bbc Charles Leclerc è tornato a parlare dell'arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari per il triennio 2025-2027. "Devo convincermi - aggiunge il pilota monegasco della Ferrari - di essere il pilota più veloce quando indosso il casco, ma non vedo l'ora di misurarmi, sarà molto interessante per me. Ho sempre detto che si impara da ogni compagno di squadra, e quando guardo il suo modo di guidare non vedo punti deboli. In questo Lewis è incredibile, ha solo punti di forza e non vedo l'ora di vedere come lavora con gli ingegneri, per imparare e migliorare".

Poi Leclerc risponde così ad una domanda sul fatto che l'arrivo di Hamilton possa suggerire che la Rossa abbia perso un po' di fiducia in lui. "Per niente. La Ferrari è la Ferrari e hanno bisogno dei migliori piloti sulle loro auto. Quindi, per il bene della Ferrari, è tutto comprensibile. Non c'è nulla di negativo, perché parliamo di Lewis Hamilton".



