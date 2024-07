Bentley a Goodwood con la Speed Six Continuation Series

Nel corso del Festival of Speed 2024, a Goodwood, c'è stato il debutto su strada della Bentley Speed Six Continuation Series di Mulliner. La vettura di colore grigio Bedford, da 205 CV, precisamente la seconda delle due utilizzate per lo sviluppo, ha percorso e otto giri in diverse sessioni sulla famosa hill climb senza problemi. Un risultato che rappresenta l'ultima tappa di un percorso di test da ben 11.700 km complessivi, in cui la vettura Zero, dopo un primo shakedown di 1.000 km nella sede Mulliner, a Crewe, ha percorso 8.000 km intensi presso il Millbrook Proving Ground in un programma che comprendeva passaggi sul pavé belga, un sinuoso percorso alpino e molteplici prove di velocità massima, oltre a superfici non asfaltate che sarebbe stato familiare ai piloti Bentley degli anni Venti. Quindi, la Car Zero ha percorso 500 km e 130 giri in un'unica sessione presso il Goodwood Motor Circuit, a velocità di gara, equivalenti a sei gare vintage consecutive al Goodwood Revival.

Ora inizia il lavoro sulle dodici vetture per i clienti, ognuna delle quali sarà rifinita secondo le specifiche del proprietario con una scelta di dettagli e materiali corretti per l'epoca.



