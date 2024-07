Auto rubate e "modificate", 5 persone fermate nel Napoletano

Una centrale per punzonare i telai e decodificare le centraline delle auto rubate. È quanto hanno scoperto a Trecase i carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania, supportati da quelli del radiomobile di Torre Annunziata: cinque le persone sottoposte a fermo.

Tutto è partito da una serie di segnalazioni relative ad un'unica targa, avvistata su auto in giro per commettere furti.

Seguendo queste indicazioni, i militari sono arrivati a Trecase: la vettura era in un piazzale di pertinenza dell'abitazione di due fratelli incensurati. A poca distanza un'officina fatta di lamiere, protetta da un cancello metallico: all'interno tutte le attrezzature necessarie per punzonare i telai e decodificare le centraline dei veicoli rubati. Tra i materiali a disposizione, due chiavi clonate per Maserati e Peugeot e un sofisticato punzonatore laser di ultima generazione, completo di laptop per la gestione delle matricole. Nel piazzale una Fiat 500, una Maserati Levante e una Peugeot 2008, tutte provento di furto.

Alla fine cinque persone sono state sottoposte a fermo, poi convalidato.



