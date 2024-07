Omoda & Jaecoo partecipa al Festival of Speed di Goodwood

Omoda & Jaecoo è sbarcato al più importante evento automobilistico del mondo, il Festival of Speed di Goodwood, nel Regno Unito, con due importanti serie di modelli. Il suv fuoristrada Jaecoo J7 e il suv crossover Omoda C5 sono stati svelati nello stand Omoda & Jaecoo nell'area espositiva principale. Contemporaneamente, i due modelli sono stati esposti come prodotti di punta del Festival of Speed di Goodwood nell'iconico paddock "First Glance".

L'altro suv 100% elettrico "E-Future Ranger" del marchio, Omoda E5, è stato esposto nella "Electric Avenue" appositamente allestita per i modelli a nuova energia. Lo stand Omoda & Jaecoo ha accolto migliaia di persone venute a visitare e a testimoniare il fascino dei modelli del marchio. Jaecoo è stato ufficialmente accolto in Europa dal Duca di Richmond, in occasione della cerimonia di taglio del nastro al Festival of Speed di Goodwood, raccogliendo anche apprezzamenti dai leader mondiali di diversi Paesi. La partecipazione al Festival of Speed di Goodwood è un'importante vetrina per il marchio presso il pubblico europeo e una pietra miliare simbolica nel suo assetto strategico globale.

Approfittando di questo grande evento, Omoda e Jaecoo hanno organizzato una serie di eventi emozionanti con l'obiettivo di alimentare una festa culturale automobilistica di alto livello che va oltre il classico e guida il futuro per gli appassionati di auto di tutto il mondo. Jaecoo ha invitato una figura leggendaria del mondo delle corse: Richard Attwood, pilota di Formula Uno degli anni '60 e campione di Le Mans nel 1970.

Richard ha guidato la Jaecoo J7 dal paddock sulla Hillclimb per un'esaltante prova di guida.

Il tracciato di 1.900 metri è rinomato per la sua carreggiata stretta, il percorso tortuoso e le ripide pendenze, rappresentando un ottimo palcoscenico per mostrare le eccezionali qualità dinamiche e l'eleganza della Jaecoo J7. In qualità di portabandiera del marchio "From Classic, Beyond Classic", la J7 ha affrontato facilmente il complesso tracciato alla guida di Attwood, dimostrando straordinarie capacità dinamiche. Il debutto dinamico al Festival of Speed di Goodwood ha mostrato al mondo la forza del prodotto e il livello tecnologico di Jaecoo, all'avanguardia nel settore, gettando solide basi per la successiva espansione del marchio nel mercato europeo.

Con il lancio graduale di Omoda C5, Omoda E5 e Jaecoo J7 in Europa, Omoda & Jaecoo migliorerà continuamente la sua gamma di prodotti, fornendo più modelli con diverse motorizzazioni per soddisfare la richiesta di sostenibilità e prestazioni dei consumatori europei. Si ritiene che nel mercato globale, Omoda & Jaecoo stia conquistando il favore di un pubblico sempre più vasto grazie al fascino unico del brand e all'eccellente qualità dei suoi prodotti. Guardando al futuro, Omoda & Jaecoo continuerà a guidare l'innovazione, a concentrarsi sui clienti, ottimizzare le capacità di servizio localizzate e esplorare e plasmare costantemente i nuovi capitoli della mobilità futura.





