Miki Biasion ha testato la Lancia Ypsilon Rally 4 HF

Lancia Ypsilon Rally 4 HF è la vettura che segna il ritorno del marchio Lancia nel mondo delle corse su strada nella categoria Rally 4 e nei campionati a due ruote motrici. Un contesto di gara che rappresenta la passione pura, dove i protagonisti sono i giovani piloti che diventeranno i professionisti di domani. La vettura, spinta da un motore 1,2 litri turbo 3 cilindri e 12 valvole, dalla potenza di 212 CV, con trazione anteriore, una trasmissione meccanica a 5 marce, ed un differenziale autobloccante meccanico, è stata guidata lungo una prova speciale da Miki Biasion, una delle leggende italiane del mondo dei rally, già campione del mondo con Lancia, che ha ne ha curato lo sviluppo. "Ho guidato in prova speciale la Lancia Ypsilon Rally 4 HF e devo riconoscere che le prime sensazioni sono decisamente ottime - ha dichiarato Biasion - abbiamo lavorato per migliorare le prestazioni della vettura, mettendo a punto diversi parametri: risposta del motore, provando diverse mappature; aderenza al terreno e tenuta di strada, lavorando su molle e ammortizzatori; frenata, perfezionando il sistema frenante, reattività del cambio, testando nuovi rapporti".

Nell'occasione, è stato annunciato Eugenio Franzetti, come Lancia Corse HF Director, ovvero come colui che guiderà il ritorno del marchio Lancia nei rally. Ma le novità firmate nuova Lancia Ypsilon non finiscono qui, perché la variante HF, che potrà fregiarsi del logo che rappresenta la massima espressione dell'animo più competitivo e prestazionale del brand, sarà disponibile a partire dal mede di maggio 2025 e sarà equipaggiata con motore elettrico da 280 CV che le assicurerà un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi.



