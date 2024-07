Lamborghini 'vestirà' Macron, l'accordo è triennale

Macron e Automobili Lamborghini annunciano la partnership che vedrà la Casa di Sant'Agata Bolognese e l'azienda leader nel settore dell'abbigliamento sportivo, unite nel segno di qualità, innovazione, performance e stile italiano. Il primo capitolo di questa collaborazione, che nel corso del tempo si arricchirà di ulteriori iniziative, è destinato a Squadra Corse, il dipartimento di Automobili Lamborghini dedicato al Motorsport. Macron, secondo quanto è stato ufficializzato oggi fra le parti, 'accompagnerà' Automobili Lamborghini per tre stagioni, vestendo lo staff Lamborghini Squadra Corse a supporto dei campionati Lamborghini Super Trofeo edil Team Lamborghini Iron Lynx impegnato nel campionato del mondo endurance FIA WEC e nell'Imsa Sportscar Championship nella classe Hypercar/Gtp. Il team di Lamborghini Squadra Corse avrà a disposizione capi e abbigliamento Macron di alto profilo tecnico, confortevoli, curati nei dettagli e che sappiano esprimere l'identità sportiva di un marchio iconico.

Macron sarà inoltre licenziataria della versione replica della collezione Squadra Corse per la vendita in tutto il mondo. "Siamo felici di annunciare questa partnership con un brand che rappresenta l'eccellenza italiana nel mondo" - ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron - "Siamo due aziende che hanno le proprie radici ben salde nello stesso territorio, l'Emilia-Romagna. Condividiamo gli stessi valori di performance e amore della bellezza che, uniti a passione e cultura del lavoro, ci guidano in tutto ciò che facciamo".



