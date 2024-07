KINTO One Usato: il noleggio per l'usato Toyota e Lexus

Il gruppo Toyota con il brand KINTO, dedicato ai servizi di mobilità, lancia KINTO One Usato: si tratta del primo noleggio a lungo termine riguardante vetture usate selezionate dei marchi Toyota e Lexus. D'altra parte, questa tipologia di noleggio sta attecchendo sempre di più in Italia, anche tra i privati che necessitano di una formula di mobilità accessibile, "all inclusive" e senza pensieri. Nello specifico, KINTO One Usato consente di noleggiare a lungo termine modelli della gamma elettrificata Toyota e Lexus, volendo anche veicoli commerciali, e permette di risparmiare sui consumi riducendo il proprio impatto ambientale, e usufruendo dei vantaggi fiscali del noleggio. Tra i punti di forza di questa formula annoveriamo anche una customer experience di livello grazie al servizio offerto dalla rete ufficiale Toyota e Lexus, che vanta una ventennale esperienza nella distribuzione e manutenzione di veicoli elettrificati. Le vetture destinate al noleggio KINTO One sono auto selezionate provenienti dalla rete ufficiale Toyota e Lexus, presentano tempi di consegna ridotti e lo stesso livello di servizio del nuovo: canone mensile fisso con tutti i servizi inclusi e piano personalizzabile. Ai servizi di base inclusi nel noleggio è possibile aggiungere servizi opzionali quali il cambio pneumatici estivi ed invernali; la carta carburante utilizzabile nel network di stazioni di rifornimento partner del Gruppo Toyota; il veicolo sostitutivo in caso di guasto o sinistro; il Pick Up and Delivery, per la consegna dell'auto e per i servizi di manutenzione e cambio gomme; oltre al veicolo di pre-assegnazione, nell'attesa della vettura scelta. Inoltre, chi sceglie la formula KINTO One Usato, può includere in anticipo nel canone mensile crediti prepagati di mobilità denominati "Mobility Pack'' che vanno da 100 a 2.000 euro.

