Evasione milionaria nell'automotive, Finanza sequestra beni

I finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno dato attuazione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari reali nei confronti di un uomo di 55 anni, amministratore di una società di capitali operante nel settore del commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli. Il sequestro cautelare è stato disposto dal gip a seguito delle indagini condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Latina e coordinate dalla Procura pontina, avviate all'esito di approfondimenti svolti su una verifica fiscale eseguita dall'Agenzia delle Entrate, che ha consentito di ricostruire una base imponibile sottratta a tassazione per oltre 6 milioni di euro.

Le investigazioni hanno consentito di ipotizzare la commissione di una frode fiscale perpetrata per mezzo della società pontina la quale, con unità locali nel comune di Aprilia, ha operato sottraendo al Fisco materia imponibili per oltre 6 milioni di euro e accumulando negli anni un consistente indebito vantaggio tributario. Il gip ha così disposto nei confronti dell'indagato e di società di cui lui stesso è proprietario e amministratore, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretto e nella forma per "equivalente", di denaro e beni pari al valore dell'imposta evasa. Disponibilità finanziarie, quote societarie (di ben 3 società di capitali riconducibili all'indagato), beni immobili siti nel comune di Roma e mobili registrati - tra cui una Porsche 911 GT3 - rientrano tra i beni attinti dal decreto di sequestro preventivo emesso. Le Fiamme Gialle hanno proceduto anche alla denuncia per le ipotesi di reato di dichiarazione infedele, occultamento o distruzione della documentazione contabile obbligatoria, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.



