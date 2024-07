Audi e Bp insieme per correre in F1

Nasce una nuova partnership in F1, quella tra bp e la sua divisione specializzata in lubrificanti Castrol ed Audi. Infatti, in un periodo di quasi due anni, sono stati co-ingegnerizzanti i carburanti bp ed i lubrificanti Castrol per garantire le prestazioni della futura Power Unit Audi dedicata alla massima formula. La nuova collaborazione annovera anche lo sviluppo del carburante definito dalla FIA Advanced Sustainable, in base alle richieste del regolamento tecnico FIA riservato alle monoposto di F1 che correranno dal 2026. Nello specifico, il carburante dovrà avere una riduzione delle emissioni di gas serra rispetto alla benzina di origine fossile di almeno il 65%. Inoltre, bp svilupperà e fornirà inoltre ad Audi una gamma di lubrificanti e grassi Castrol su misura, tra cui Castrol EDGE, l'olio motore più avanzato di Castrol, per il motore turbo V6, mentre i componenti elettrici della Power Unit Audi potranno contare sulla gamma di fluidi per veicoli elettrici denominati Castrol ON. Oltre al rapporto tecnico le aziende hanno concordato anche una sponsorizzazione a lungo termine, con bp che diventa il primo partner ufficiale del futuro team Audi in Formula 1. "Audi e bp hanno sempre lavorato insieme con successo nel Motorsport - ha dichiarato Andreas Seidl, ceo del Audi F1 Project - siamo lieti di poter portare questa eccellente partnership ad un ulteriore livello con il progetto F1".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA