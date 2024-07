Stellantis premia sette startup innovative

Per celebrare l'innovazione e le collaborazioni di successo, Stellantis ha assegnato gli Stellantis Venture Awards, giunti alla terza edizione.

Quest'anno sono state premiate sette startup tecnologiche che si sono distinte per i loro brillanti risultati. I premi evidenziano l'impegno di Stellantis nel fornire sistemi e tecnologie incentrate sul cliente, in linea con le ambizioni del piano strategico Dare Forward 2030, che punta a garantire una mobilità innovativa, pulita, sicura ed economicamente accessibile. Le startup premiate sono Glanceable (Francia), Niron Magnetics (Stati Uniti), Epitone (Stati Uniti), Voltbras (Brasile), Ample (Stati Uniti), Wheel.me (Norvegia) e Emotiva (Italia). "Il nostro impegno è quello di creare tecnologie che si integrino perfettamente nella vita delle persone. Siamo davvero grati alle startup che ci aiutano a offrire tecnologie che esaltano e migliorano l'esperienza dei nostri clienti" commenta Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. Stellantis collabora con le startup come partner - sono oltre 150 contratti di partnership firmati negli ultimi tre anni - e come investitore. Con un investimento iniziale di 300 milioni di euro, il fondo di venture capital Stellantis Ventures si concentra su startup in fase iniziale e avanzata che sviluppano tecnologie all'avanguardia e potenzialmente utilizzabili nel settore automobilistico e della mobilità. Dalla creazione del fondo, avvenuta due anni fa, Stellantis Ventures ha completato 14 investimenti.



