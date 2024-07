Renault 5 e Scenic Electric sono 'Origine France Garantie'

E' una certificazione che garantisce l'origine francese, quella ottenuta da Renault 5 E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric. Le due vetture hanno infatti ottenuto la certificazione 'Origine France Garantie' concessa da Bureau Veritas ai prodotti il cui assemblaggio finale avviene in Francia e in cui almeno il 50% del prezzo di costo unitario e le caratteristiche fondamentali sono acquisiti in Francia.

Questa certificazione garantisce ai consumatori l'origine francese dei prodotti che acquistano. Gli auditor di Bureau Veritas analizzano il processo di produzione e verificano l'origine delle parti e componenti prima di rilasciare la certificazione.

La quota del valore prodotto in Francia di Renault 5 E-Tech Electric e di Scenic E-Tech Electric si attesta rispettivamente al 69% e al 74%.

Entrambi sono anche i primi veicoli 100% elettrici ad essere certificati 'Origine France Garantie' da Bureau Veritas. Renault 5 E-Tech Electric è il primo veicolo completamente progettato su AmpR Small, la nuova piattaforma di Ampere dedicata ai veicoli elettrici del segmento B.

Anche Scenic E-Tech Electric, auto per la famiglia 100% elettrica, è prodotta a Douai, nello stesso sito in cui è nata nel 1996. L'Auto dell'Anno 2024 è progettata su una piattaforma dedicata AmpR Medium che ha reso necessario trasformare lo stabilimento storico di Douai. Entrambi i veicoli sono sviluppati da Ampere, l'entità del Gruppo Renault specializzata nei veicoli elettrici smart, il cui obiettivo è democratizzare la mobilità elettrica. Vengono prodotti presso lo stabilimento di Douai, uno dei tre siti del Centro Ampere ElectriCity.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA