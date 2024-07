Nuovo episodio per la web series IN//OUT di Dodge Europe

Prosegue la seconda stagione della web series IN//OUT di Dodge Europe, il cui secondo episodio è ora disponibile su YouTube. In questo nuovo episodio, la brand ambassador Ida Zetterström si trova in Italia per un fine settimana ricco di eventi emozionanti, dal round dell'Emilia-Romagna del Campionato WorldSBK a un raduno speciale di fan Dodge sul Lago di Garda.

Al Circuito di Misano, Ida inizia il fine settimana a tutto gas con una rivincita della drag race vista nel precedente episodio contro il nuovo Dodge brand ambassador Andrea Iannone, pilota Team Go Eleven. Questa volta entrambi competono alla pari in una gara di drag racing, ciascuno a bordo di una Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye con un motore Hemi V8 da 6,2L e capace di erogare ben 807 cavalli.

Sempre in pista, gli appassionati di Dodge e della Superbike sono stati grandi protagonisti della sessione di hot laps a margine delle gare svolte nel weekend a Misano. Il fine settimana italiano in compagnia della campionessa svedese, host della webseries dal 2023, è proseguito con un evento speciale organizzato da una delle più grandi comunità di fan Dodge in Italia, ovvero 'Dodge Challenger Team Italia'.

Ida Zetterström è stata poi l'ospite d'onore della community di appassionati durante una giornata che ha visto 120 modelli Dodge e più di 300 fans radunati a Lazise, borgo sulle rive del Lago di Garda. In chiusura dell'evento è stato annunciato il terzo episodio di questa seconda stagione di IN//OUT.

L'appuntamento è ad agosto in Germania, durante il festival NitrOlympX sul circuito di Hockenheim.

