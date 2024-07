Convocato il 7 agosto il tavolo al Mimit sull'automotive

È arrivata dal Mmimit la convocazione del Tavolo di settore automotive per il 7 agosto alle ore 11 presso il Salone degli Arazzi del Ministero. I lavori saranno presieduti dal ministro Adolfo Urso e l'argomento all'ordine del giorno sarà, come si legge nella mail di convocazione, "aggiornamento delle politiche per l'automotive in Italia e in Europa". Lo rende noto la Uilm. Sono stati convocati sindacati, rappresentanti del ministero dell'economia, del ministero della Transizione ecologica, Conferenza Regioni, Aci, Anfia, FederAuto, Unrae, Motus E, Federmanager, Confindustria, Federmeccanica, Stellantis, Ferrari, Piaggio, Iveco, Dr motor, Lamborghini, Industria Italiana Autobus e altre associazioni del settore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA