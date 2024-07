Con DOBA prenotare una Dacia è ancora più semplice

Si chiama DOBA, ovvero Dacia Omnichannel Business Acceleration, il nuovo canale digitale con il quale è possibile prenotare online il nuovo Duster o l'altrettanto nuova Dacia spring 100% elettrica.

In un contesto di costante evoluzione delle aspettative dei clienti, Dacia punta sulla multicanalità di contatto con il marchio. L'obiettivo è di permettere al cliente di gestire in maniera fisica o digitale il proprio rapporto con Dacia. La piattaforma online permette di digitalizzare l'esperienza di acquisto di una Dacia e si inserisce nella strategia del marchio che ha un approccio al mercato dedicato ad offrire soluzioni adatte al contesto storico del momento.

L'obiettivo è anche di offrire un percorso cliente omnicanale per soddisfare le aspettative degli utenti con un approccio phygital, fisico e digitale, con la rete Dacia sempre al centro del processo di vendita. Prenotare, con il nuovo sistema, è intuitivo. L'utente accede a www.dacia.it, seleziona il modello di interesse e decide se configurare completamente il veicolo o scegliere tra alcune configurazioni fisse che garantiscono la consegna prioritaria.

Per procedere alla prenotazione, il cliente deve prima creare un account in My Dacia che gli permetterà, in seguito, anche di monitorare lo stato di avanzamento del suo ordine. Una volta fatto, sceglie la concessionaria presso cui desidera effettuare l'ordine di acquisto del veicolo, perché il perfezionamento del contratto avverrà fisicamente presso il dealer.

Per prenotare una nuova Dacia sono necessari 150 euro, importo che viene pagato attraverso la piattaforma Stripe con carta di credito o Google Pay. Una volta concluso il processo, il cliente verrà contattato prima da un Dacia Guide che potrà fornire eventuali ulteriori delucidazioni sulla modalità di acquisto e sul modello selezionato.

Solo successivamente il concessionario scelto dal cliente contatterà quest'ultimo per fissare un appuntamento in salone ed effettuare l'ordine. In tal caso i 150 euro del servizio di prenotazione vengono restituiti al cliente. I primi modelli a poter essere ordinati online sono le novità di questo 2024, ovvero Nuovo Duster e Nuova Spring 100% elettrica.

La prenotazione garantisce all'utente il diritto ad avere al momento dell'ordine le stesse condizioni di acquisto presenti al momento della configurazione on line. Nel caso di nuovo Duster, inoltre, DOBA garantisce la priorità di consegna rispetto ad un ordine fatto in fabbrica se il cliente sceglie tra una delle pre-configurazioni presenti su www.dacia.it



