Alessandria capitale delle moto nel segno di Pecco Bagnaia

Iscritti 1.582, oltre 8mila in sfilata da Castellazzo Bormida ad Alessandria; sono i numeri del 79/o Motoraduno internazionale Madonnina dei Centauri, che si è chiuso oggi dopo un week-end ricco di eventi. Otto le nazioni rappresentate: Italia, Belgio, Francia, Spagna, Svizzera italiana e romanda, Repubblica di San Marino e Norvegia.

Toregel Edbarosen, norvegese, con 2.630 è il centauro straniero che ha percorso più chilometri in solitaria. Primo degli italiani Piercarlo Bonanno da Cosenza, con 1.096. Tra le sezioni estere ha primeggiato il Belgio, seguito da Svizzera, Francia e Spagna. Il moto club italiano extra regione più numeroso è risultato l'abruzzese 'I Guerrieri' di Teramo (18 presenze), seguito dal '598' di Marsicovetere (Potenza). Per il Piemonte primeggia il Cuneese con Alba (47).

Particolarmente seguito il freestyle show all'ex Caserma Valfrè. A Castellazzo apprezzatissima la Desmo 16 del campione iridato Francesco 'Pecco' Bagnaia, esposta sul sagrato del Santuario intitolato alla Patrona mondiale dei motociclisti.

Nota di colore anche lungo il percorso del corteo, con la due ruote gigante realizzata con materiali di recupero dagli Orsi Grigi Bikers.



