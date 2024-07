Al Mugello prima fila Ferrari nel Gran Turismo Italia

L'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, Tommaso Mosca e Arthur Leclerc su Ferrari 296 Gt3 hanno conquistato la pole position nella gara del Campionato italiano Gran Turismo Endurance che prenderà il via domani all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze).

L'equipaggio, attuale leader del campionato, ha battuto i compagni di marca Eliseo Donno e Alessandro Bracalente su Ferrari 488 Gt3. Terzi si sono qualificati Riccardo Cazzaniga, Alberto Di Folco ed Edoardo Liberati su Lamborghini Huracan.

Domani l'equipaggio che partirà in pole position dovrà però scontare, come da regolamento, un handicap di 24'' per aver vinto la gara precedente. Nella classe Gt Cup si sono invece imposti Diego di Fabio, Ibrahim Badawi e Rodrigo Testa su Lamborghini Huracan.

Intanto al Mugello si sono svolte anche le prime gare del weekend: nel campionato italiano Sport Prototipi si è affermato Mattia Marchiante, nella Formula Regional ha vinto il 17enne finlandese Tuukka Taponen, in entrambe le gare della Formula 4 si è imposto il leader del campionato, il 15enne britannico Freddie Slater, mentre nel Porsche Carrera Cup Italia, il campionato tricolore organizzato dalla casa di Stoccarda, il francese Marvin Klein ha vinto gara 1. Successi anche per il milanese Paolo Rocca (Honda Civic Fl5) e per il romano Federico Scionti (Cupra Leon) nel Tcr Italy. Domani alle 9,30 il via alla giornata conclusiva di gare all'autodromo del Mugello, lo start della gara del Gran Turismo è fissata per le ore 15.



